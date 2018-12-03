Как мы разочаровались в Алтае

Ночное звездное небо Алтая Астроснимки - моя особая страсть. Видя фотографии с отчетливыми объектами и с яркими звездами на их фоне, всегда поражался, как это делается. Зная о…

Смертельный номер на скале "Чертов палец" (не повторять) В России не один десяток гор и скал называются "Чертов палец", но мы сейчас будем вести речь о том, что находится на Алтае. Этот…

Как мы очаровались Алтаем Природа Алтая прекрасна! Настоящая красота этих мест открывается, как только пересекаешь Семинский перевал, тут нет туристической попсятины, а реки,…

Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае Первым пунктом нашей алтайской программы стал не какой-нибудь город, а обычный поселок Сростки, где родился и вырос довольно необычный и очень…

Дорога на Алтай Автопутешествия по России суровы и безжалостны. Когда рассказываешь европейцам, что путешествуя тут на автомобиле, можно спокойно проехать несколько…