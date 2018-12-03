Как мы разочаровались в Алтае

С первых же дней возникает ощущение, что попал на российский юг. В каждом туристическом месте установлено огромное количество лавок со всякой всячиной, где добавление на этикетке слова "алтайский" увеличивает цены в 2-3 раза.
Травы, собранные непонятно где по сумасшедшим ценам.
Предметы народного промысла.
Медовуха, которая напоминает коктейль из разбавленного меда и спирта с водой.
И мед... куда без него? Мед любых оттенков и цветов радуги. Не раз говорили мне знакомые медовики, что не может быть такой мед, все это развод для туристов.
Предложение туристических услуг тоже на каждом шагу.
И обязательно фото с диковинным животным или птицей. Алтай же родина мартышек и попугаев.
За каждый чих тут стремятся взять деньги. В первый день мы с трудом смогли найти место для лагеря рядом с рекой. Все кемпинги и стоянки платные и далеко от воды. Повезло, что нашли место у организаторов сплавов.
Пройти по мосту через реку? Не вопрос - 50 рублей в одну сторону. На входе сидит мальчик и обилечивает народ..
Проехать на автомобиле?
Тоже не вопрос.
Прогуляться где-то? Маршрут тоже платный, даже тот, что находится в лесу.
Заехать в заповедную зону?
Не вопрос. Главное - заплати. Или иди пешком.
Хочешь отдохнуть на озерах? Они огорожены забором
Платно все, но пусто.
Это озеро Манжерок
Говорят, недавно его дно почистили. Купаться тут невозможно
А это озеро Ая. Вокруг него тоже понаделали заборов и домиков, вход на территорию тоже платный.
Экскурсии откровенно навязываются
Проход на Гейзеровое озеро тоже платный. Это вообще законно?
Некоторые цены выдуманы просто от балды. Вот что рождает отсутствие конкуренции или откровенный сговор. Хотели мы сделать круговой маршрут по Алтаю: до юга Телецкого озера через Кату-Ярык на машине, а оттуда через все озеро до самого севера на пароме. Но не тут то было.
Цена парома за один авто оказалась 10 000 рублей! Я так дорого на пароме даже в Норвегии не катался! Узнали цену, офигели, развернулись и обратно поехали также своим ходом. Не пожалели, полтора бака топлива, день пути, и еще раз насладились красотами Чуйского тракта.
Долина реки Чулышман. Чтобы добраться до "грибов", нужно форсировать реку, цена этого удовольствия 500 рублей в одну сторону. Расстояние, которое нужно переплыть, можете увидеть на фото.
Качество услуг ниже плинтуса. Съездили в питомник к зубрам, к входному билету прилагалась экскурсия. Девочка минут за 10 рассказала об истории этого питомника, вот и вся экскурсия. На вопрос: "Чем отличаются зубры от бизона?" уже ответить не смогла.
Еда в алтайских кафе отвратительна, такое ощущение, что они просто портят и переводят продукты. За неделю нашли только одно место с вкусной и недорогой едой - на спортивной базе Семинского перевала, все остальное было настоящий шлак. Хорошо, что мы набрали продуктов с собой и бОльшую часть времени готовили сами.
А какие первые ощущения вызывал у вас Алтай?
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