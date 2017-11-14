Скандинавтревел - Дорога на мыс Нордкап

#Скандинавтревел - Как прокатиться по самой дорогой стране мира и не остаться без штанов? Любое путешествие можно сделать как дорогим, так и бюджетным. Путешествуя очень часто, я постоянно задумываюсь о том, как сделать каждую поездку…

#Скандинавтревел - Нордкап - не самая северная точка Европы По дороге на Нордкап мы боялись одного - тумана, который по отзывам туристов бывает тут очень часто и не позволяет разглядеть практически ничего.…

#Скандинавтревел - Так вот ты какой, северный олень! Я много раз видел северных оленей: на ферме в Леви (Финляндия), привезенных на "Праздник Севера" в Мурманске, ну и, конечно же, в…

#Скандинавтревел - Как поймать северное сияние Северное сияние одно из самых красивых и уникальных явлений природы. Чтобы его увидеть и сфотографировать гоняются тысячи людей, для этого даже…

#Скандинавтревел - Переход границы в Мурманской области Покатавшись по Русскому Северу, мы собрались в Скандинавию. Следующая точка - самый северный мыс Европы Нордкап. Мурманская область имеет три…

#Скандинавтревел - Курорты Баренцева моря Курорты Баренцева моря - это шутка, которая перестает быть шуткой. Как я уже писал в предыдущих постах, после выхода "Левиафана" Териберка…

#Скандинавтревел - Териберка, по следам "Левиафана" Рыбацкий поселок Териберка, который давно был известен, как единственное место на берегу Северного Ледовитого океана на территории России, куда можно…

#Скандинавтревел - Дорога из Мурманска в Териберку В это путешествие я обязательно хотел доехать до поселка Териберка, который находится в 130 км от Мурманска. Это единственная дорога на Северный…