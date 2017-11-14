Скандинавтревел - Дорога на мыс Нордкап

На мыс ведет дорога с индексом E69, которая отходит от магистрали E6 и на Нордкапе же заканчивается. В этом посте буду проводить аналогии с дорогой на Териберку и самим поселком, чтобы показать, как можно жить примерно в таких же погодных условиях и примерно в такой же полосе, но в других странах: России и Норвегии, с разницей буквально в пару-тройку сотен километров. В месте начала этой дороги есть несколько городков, которые можно соизмерить по величине с Териберкой. Странное совпадение, от этой развилки до Нордкапа ровно 130 км, как и от Мурманска до Териберки.
Но здесь почему то не видно разрухи и брошенных домов. Мне в комментариях к прошлым постам писали, что места эти не пригодны для жизни человека, что в Териберку насильно свозили людей в советское время, а после развала народ оттуда бежит, ибо жизни там нет. Странно, вот в Норвегии никого не свозили на севера, а народ живет, сам и, судя по всему, довольно не плохо.
Дальше начинается живописнейшая дорога вдоль фьерда, которая занимает примерно половину дороги до мыса. Кстати, наше первое знакомство с этим чудом природы.
Эта красота постоянно заставляет нас останавливаться и фотографировать, благо, на это есть специализированные парковки. Дорога в 130 км с остановками может занять у вас от 3 до 5 часов.
Мы забрались повыше, откуда открылся потрясающий вид на другую часть побережья.
И обнаруживаем, что весь склон усыпан ягодами: морошкой и голубикой.
В Норвегии невозможно остаться голодным: можно набрать воды из ручьев и водопадов, наловить рыбу и насобирать ягод:)
Еще одна встреча с Баренцевым морем с глазу на глаз. Кстати, спускаться по камням опасно, темный налет очень скользкий, мы чудом не съехали по нему в само море, когда подошли ближе.
По дороге много туннелей, перед каждым стоит табличка с его названием и длинной. Этот называется Нордкап-туннель (Nordkapptunnelen) и связывает материковую часть Норвегии с островом Магерёйя.
В туннеле есть островки для остановок и вызова помощи в случае чрезвычайной ситуации.
Навигатор головного устройства iGo теряет связь со спутником, но при этом показывает движение по тоннелю со средней скоростью движения, с которой мы в него въезжали. Очень удобная функция.
Выезжаем из туннеля. Через некоторые заливы построены мосты.
Типичные норвежские домики вдоль залива.
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Дальше дорога поднимается на холм и идет так до самого мыса.
Про подобные снегозадержатели я рассказывал по дороге в Териберку, только они тут в исправном состоянии.
Да и дорога тут отличная.
Подъезжаем к самому мысу. Берега Баренцева моря здесь один в один как около Териберки.
Это фото, пожалуй, можно использовать для рекламы "Toyota - управляй мечтой!"
А еще мы увидели северных оленей, но об этом я напишу в следующем посте.
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