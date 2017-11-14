Алексей Сергеевич (bepowerback) wrote,
Алексей Сергеевич
bepowerback

#Скандинавтревел - Дорога на мыс Нордкап

Я очень люблю автопутешествия, потому что есть возможность видеть по дороге, как меняется природа. Это не скучное перемещение на самолете из пункта А в пункт Б, именно перемещение, а не путешествие. Поэтому в своих рассказах я много внимания уделяю самим дорогам, ведь процесс не менее, а иногда и более интересен, чем  результат и конечная точка маршрута. Дорога на Нордкап - это то, что вы обязательно захотите проехать еще раз в своей жизни.



На мыс ведет дорога с индексом E69, которая отходит от магистрали E6 и на Нордкапе же заканчивается. В этом посте буду проводить аналогии с дорогой на Териберку и самим поселком, чтобы показать, как можно жить примерно в таких же погодных условиях и примерно в такой же полосе, но в других странах: России и Норвегии, с разницей буквально в пару-тройку сотен километров. В месте начала этой дороги есть несколько городков, которые можно соизмерить по величине с Териберкой. Странное совпадение, от этой развилки до Нордкапа ровно 130 км, как и от Мурманска до Териберки.



Но здесь почему то не видно разрухи и брошенных домов. Мне в комментариях к прошлым постам писали, что места эти не пригодны для жизни человека, что в Териберку насильно свозили людей в советское время, а после развала народ оттуда бежит, ибо жизни там нет. Странно, вот в Норвегии никого не свозили на севера, а народ живет, сам и, судя по всему, довольно не плохо.



Дальше начинается живописнейшая дорога вдоль фьерда, которая занимает примерно половину дороги до мыса. Кстати, наше первое знакомство с этим чудом природы.





Эта красота постоянно заставляет нас останавливаться и фотографировать, благо, на это есть специализированные парковки. Дорога в 130 км с остановками может занять у вас от 3 до 5 часов.





Мы забрались повыше, откуда открылся потрясающий вид на другую часть побережья.





И обнаруживаем, что весь склон усыпан ягодами: морошкой и голубикой.



В Норвегии невозможно остаться голодным: можно набрать воды из ручьев и водопадов, наловить рыбу и насобирать ягод:)



Еще одна встреча с Баренцевым морем с глазу на глаз. Кстати, спускаться по камням опасно, темный налет очень скользкий, мы чудом не съехали по нему в само море, когда подошли ближе.





По дороге много туннелей, перед каждым стоит табличка с его названием и длинной. Этот называется Нордкап-туннель (Nordkapptunnelen)  и связывает материковую часть Норвегии с островом Магерёйя.



Длина туннеля 6,87 км, и он опускается до высотной отметки 212 метров ниже уровня моря. Туннель был построен в 1999 году и до июня 2012 года проезд через него был платный. После того, как вложения в его постройку окупились, плату за проезд отменили и кассы на северной стороне туннеля демонтировали. Может ли такая ситуация сложиться в России? Сомневаюсь.



В туннеле есть островки для остановок и вызова помощи в случае чрезвычайной ситуации.



Навигатор головного устройства iGo теряет связь со спутником, но при этом показывает движение по тоннелю со средней скоростью движения, с которой мы в него въезжали. Очень удобная функция.



Выезжаем из туннеля. Через некоторые заливы построены мосты.



Типичные норвежские домики вдоль залива.











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Дальше дорога поднимается на холм и идет так до самого мыса.





Про подобные снегозадержатели я рассказывал по дороге в Териберку, только они тут в исправном состоянии.





Да и дорога тут отличная.









Подъезжаем к самому мысу. Берега Баренцева моря здесь один в один как около Териберки.





Это фото, пожалуй, можно использовать для рекламы "Toyota - управляй мечтой!"



А еще мы увидели северных оленей, но об этом я напишу в следующем посте.


Tags: Норвегия, скандинавтревел
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