Скандинавтревел - Как добраться до Языка Тролля (Trolltunga)

"Язык Тролля" (Trolltunga - по-норвежски) - скалистый горизонтальный выступ на скале Скьеггедаль, который возвышается над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров. Своей формой выступ напоминает язык, за что и получил такое название. Благодаря этому скала Язык Тролля по праву считается одним из красивейших и опаснейших мест во всей Норвегии.

Широкую известность это место приобрело после публикации фото и статьи в туристическом журнале в 2009 году. После этого желающих увидеть чудо природы увеличилось в разы, а для того, чтобы побывать на самом краю Языка Тролля и сделать неповторимые фото, приходится даже выстоять очередь.





Это место находится в окрестностях городка Одда, куда мы приехали рано утром. Оттуда необходимо добраться до местечка Tyssedal, где вы увидите указатели по дороге в сторону парковки, откуда и начинается дорога к "Языку Тролля". В Одде мы на несколько часов задержались в спортивном дисконте, где закупились хорошими вещами и по низким ценам, поэтому приехали на парковку с опозданием от планируемого времени.



Маршрут на этой карте самый верхний. Дорога до "Языка" начинается от этой парковки и занимает 14 километров. Раньше я думал, что это будет как легкая прогулка и очень сильно ошибся. Мы встретили только одних русскоговорящих туристов, которые сказали, что потратили на этот поход 2 дня. Один день в ту сторону, ночевка и второй день обратно. Можно и одним днем, но выходить надо очень рано, предостережение на карте гласит, что 7-ой километр необходимо пройти до 13.00. Мы посмотрели на время - был ровно полдень. Нужно было срочно решать, идти или нет, потому что легкая прогулка грозила превратиться в горный забег. Максим сразу отказался, а мы с Денисом не смогли бы себя простить, если бы были к этому месту так близко и уехали, не увидев своими глазами. За 10 минут мы собрали необходимые в рюкзак вещи - теплую запасную одежду, еду, воду, фонарики, еду и побежали наверх.







Первые 4 километра - это автомобильный серпантин до верхней парковки. Нижняя парковка стоила 300 крон, верхняя 500! Это было безумно дорого, но даже если бы мы решили переплатить, то все равно на этой дороге велись строительные работы, и мы не смогли бы проехать.







Еще один вариант забраться напрямую по заброшенному фуникулеру, но часть железной дороги отсутствовала.







Эта автомобильная дорога по серпантину - самая скучная.







Поэтому мы решили все-таки ускориться по появившейся снова дороги фуникулера. Но я не советую этого повторять.







Забираться по ней очень сложно и опасно, хоть и экономит примерно полчаса времени.







По дороге приходилось останавливаться отдыхать, т.к. градиент подъема очень приличный.







До сих пор не понимаю, как я на это решился. Назад лучше не смотреть







Вылезаем на верхнюю парковку через дырку в заборе.







И идем по обозначениям красной буквы "Т", она встречается часто, поэтому сбиться с пути очень сложно.







Дальше идет, наверное, самый сложный участок - подъем с 4 по 7 километр по каменистой дороге через небольшой перевал.















Иногда можно встретить и такие указатели







А так все стандартно, идите по "Т".











С перевала открываются шикарные виды







Не забывайте по дороге пить воду, чтобы не получить обезвоживание.







Вот и прошли первые 7 км, дальше не такие большие перепады высот. До этой точки добежали за 1.5 часа, то есть примерно в 13.40 - на 40 минут позже, чем советуют.







Воды с собой брать много не обязательно, запасы всегда можно пополнить в озерах и ручьях. Вода чистейшая и очень вкусная.







Радует, когда пройти нужно меньше, чем уже прошел. Следующий километр один из простых, он самый пологий, но нужно внимательно смотреть под ноги.







Начинаем видеть озеро Рингедалсватн (Ringedalsvatnet), именно над ним нависает камень вооооон с той горы слева на дальнем фоне.







По дороге встречаем много туристов, которые уже возвращаются. Все здороваются, очень доброжелательные и улыбчивые. Русских не встречали. Один заботливо спросил, есть ли у нас фонарики, чтобы можно было вернуться обратно по темноте. Когда кто-то видел, что мы всю дорогу бежим, начинал скандировать "Russia"!





Минутные привалы, чтобы перевести дух и насладиться красотой Норвегии.







Этот, видимо, идет с ночевкой.







По дорожке до "Языка тролля" ходят столько туристов, что она легко различима на фоне природы.







Мы находимся на уровне облаков - около 1200 метров над уровнем моря. Низкие облака состоят из капелек воды, поэтому ощущается сильная влажность. Дождя нет, но такое ощущение, что ты находишься в хаммаме. Вода материализуется на объективе камеры и постоянно приходилось его вытирать.







По дороге есть несколько домиков, которые можно использовать в случае ЧП. Домики открыты, там можно переждать непогоду или переночевать.







Чем дальше идем, тем сильнее ветер, иногда порывы сносят даже меня. Чтобы не переохладиться, накинул капюшон.







А вот здесь здорово пригодится непромокаемая обувь.







Уже близко. Еще группа возвращающихся туристов.







Это горное озеро Tyssehol. 1160 метров над уровнем моря.











Для меня удивительно, как можно ночевать в таких условиях на сильнейшем ветру. Эта палатка поставлена около каменного выступа, чтобы не так сильно сдувало.







Тем более когда рядом есть еще один домик, где можно спокойно переночевать.







Тут есть даже благоустроенный туалет, правда, почему то без двери...)







Видим фотографирующих людей...







... и вот он - Язык Тролля!



Trolltunga не остался без внимания скандинавских легенд и поверий. Одно из них гласит, что огромный Тролль был ребячески добрым и игривым - не мог усидеть на одном месте: нырял в глубокие и опасные воды, прыгал через пропасти или пытался поймать радугу над обрывом. А в опасные для его жизни солнечные дни, отсиживался в пещере до наступления темноты. Однажды тролль решил проверить, насколько опасно для него солнце. Он спрятался в пещере, дождался рассвета и высунул из темноты язык. Небесное светило не оценило такой храбрости и едва солнечные лучи коснулись его, тролль окаменел...







Не думал, что тут может быть очередь, даже в такую не самую лучшую погоду пришлось подождать. Боюсь представить, сколько тут народа летом. Дорога сюда у нас от самого низа заняла 3 часа. Все это время мы бежали с незначительными по времени остановками. Подъем пешком занял бы около 5-ти часов.







Как можно больше разных фотографий на память.







Особенно сложно дались эти две







Страх был от непредсказуемости ветра, который то стихал, то неожиданно возникал резким порывом.







Ракурс на "Язык Тролля" с другой стороны.







Потратили тут времени мы около часа, за это время сделали несколько десятков фотографий, перекусили и отдохнули. Ну а теперь обратно снова 14 километров, которые не смотря на бОльшую простоту из-за того, что вместо первых 7 км подъема уже идет спуск, далась не легче, т.к. мы здорово устали. На обратный путь мы тоже потратили около 3-х часов.







Общие затраты по времени на "Язык Тролля" заняли примерно 7 часов, поэтому я могу с большой уверенностью сказать, что это самая тяжелая достопримечательность, до которой я когда-либо добирался. Последние километры мы возвращались уже в сумерках, поэтому предостережение о том, что необходимо 7-ой километр пройти до часу дня очень даже имеют место быть. Если соберетесь сюда, советую посмотреть прогноз погоды и выйти пораньше. В плохую погоду идти по этой дороге очень опасно для жизни.